Enorm drukke ochtendspits, hier staat het vast

Een drukke ochtendspits en fikse vertragingen op de Brabantse wegen, dinsdagochtend. Al vanaf 6 uur vanochtend is het raak. Op de A67 ter hoogte van Geldrop richting Eindhoven kantelde een vrachtwagen, waardoor de weg bezaaid ligt met schroot. Het verkeer moet rekening houden met een vertraging van meer dan een uur.

De geleiderail ligt plat en er zijn verkeersborden geraakt. Het is niet duidelijk waarom de vrachtwagen kantelde.

De rechterrijstrook tussen Asten en Geldrop is afgesloten. Het verkeer richting Eindhoven kan het beste omrijden via de A73 via Roermond en de A2 .