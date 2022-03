Het wordt 20 graden, de eerste officiële warme dag van 2022 is begonnen

Volop genieten van de zon vandaag. (Archieffoto: Maud van de Brand)

Laat de jas maar thuis, want we krijgen dinsdag te maken met ongekend warm lenteweer. In onze provincie wordt het 20 graden en misschien zelfs nog een tikje warmer. Het wordt daarmee de eerste officiële lokale warme dag van 2022.