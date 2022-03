Brandweer waarschuwt voor droogte in de natuur: 'Let goed op!'

Grote natuurbrand Deurnese Peel (foto: Rob Engelaar).

De brandweer roept mensen in heel Brabant op om extra op te letten in de natuur. Doordat het al langere tijd droog is in de natuur is het gevaar van natuurbranden toegenomen. Daarom is ‘fase 2’ ingesteld. In deze fase zijn terreinhouders, natuurbeheerders en hulpdiensten extra alert, maar vragen ze ook het publiek om een oogje in het zeil te houden. "Je kunt nog steeds de natuur in, maar gebruik je gezond verstand", zegt de brandweer.

Rik Claessen Geschreven door