Brabant krijgt eigen speciaal team om natuurbranden te bestrijden

De brandweer krijgt een tweede speciaal team voor de bestrijding van grote natuurbranden, zoals de brand in de Deurnese Peel vorig jaar. De leden van dit team, een zogenoemde handcrew, gaan te voet op pad om een natuurbrand in moeilijke begaanbare gebieden te bestrijden. Het team zal grotendeels gaan bestaan uit specialisten uit onze provincie.

Het team wordt namelijk opgericht door de zes zuidelijke veiligheidsregio’s, waaronder Brabant-Noord, Brabant-Zuidoost en Midden- en West-Brabant. De handcrew kan in al deze regio’s en ook daarbuiten worden ingezet om natuurbranden te bestrijden.

De specialisten komen hierbij op plaatsen waar blusvoertuigen niet kunnen komen. Daar worden ze bijvoorbeeld ’s avonds en ’s nachts, wanneer de wind is gaan liggen, ingezet om ondergrondse brandjes op te sporen en uit te maken. Ook kunnen ze verdedigend worden ingezet door handmatig stoplijnen te maken om de natuurbrand af te remmen.

Tweede team van Nederland

Het gespecialiseerde team is het tweede van Nederland. Het eerste is het team Handcrew Overijssel. Dit team werd vorig jaar ook ingezet bij de bestrijding van de brand in de Deurnese Peel.

Reden voor de oprichting van het team is de toename van het aantal natuurbranden in Nederland. Vorig jaar ging het om 640 natuurbranden en de verwachting is dat dit er steeds meer zullen worden. Dit als gevolg van steeds langere, drogere periodes.

Brand Deurnese Peel was 'leermoment'

Bij de brand in de Deurnese Peel, de grootste natuurbrand in Nederland ooit, ging ruim negenhonderd hectare natuur in vlammen op. Dat is volgens provinciaal regisseur natuurbandbeheersing, Sraar Theeuwen, een ‘leermoment’ geweest. “Je kunt niet altijd alles lenen bij de buren, zeker niet als zij het zelf ook hard nodig hebben”, zegt hij erover.

Een handcrew bestaat uit minimaal zestien en maximaal twintig brandweerlieden. Het team in Zuid-Nederland zou in april 2022 operationeel moeten zijn, nét voor het natuurbrandseizoen. De zes veiligheidsregio’s gaan elk twintig tot vijfentwintig specialisten voor het team opleiden.

