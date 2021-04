Zuiden wil speciaal brandweerteam voor grote natuurbranden zoals in de Peel

Wachten op privacy instellingen... Foto: SQ Vision/Sem van Rijssel Volgende Vorige vergroot 1/2 Grootste natuurbrand ooit raasde in 2020 over de Deurnese Peel

Het zuiden van Nederland krijgt misschien een speciaal brandweerteam dat branden in natuurgebieden makkelijk kan bestrijden door te voet het gebied in te gaan in plaats van met zware brandweerwagens. Een dergelijke eenheid uit Overijssel hielp een jaar geleden met het blussen van de Peelbrand in Deurne. De zes zuidelijke veiligheidsregio's zijn met elkaar in gesprek over de oprichting van een eigen team.

Joris van Duin Geschreven door

Dat zei Sraar Theeuwen in het L1-programma Avondgasten. Hij is in Limburg Provinciaal Regisseur Natuurbrandbeheersing. Hij was precies een jaar geleden betrokken bij de bestrijding van de Peelbrand bij Deurne.

Knal geel pak

De zogenoemde handcrew kan worden ingezet tijdens het bestrijden van natuurbranden, maar ook om na te blussen, valt op de site van die eenheid te lezen. De naam zegt het al: het werk is vooral handwerk. De Overijsselse inzet was een jaar geleden hard nodig, omdat zware brandweerwagens niet goed bij het vuur konden komen.

Het team draagt een speciaal, knalgeel pak. Dat is lichter en dunner, omdat het handwerk vaak zwaar is. Voor het bestrijden van branden gebruiken ze onder meer waterrugzakken, vuurzwepen en motorkettingzagen. Die droegen brandweerlieden een jaar geleden ook met zich mee.

Team in eigen regio

Een van de geleerde lessen van de Peelbrand is dat grote natuurbranden vaker kunnen voorkomen en dat gespecialiseerde brandweerlieden ook in onze regio aanwezig moeten zijn. De Overijsselse handcrew bestaat uit zo'n tachtig brandweermannen en -vrouwen van verschillende kazernes. Zij zijn opgeleid en getraind om dit werk te kunnen doen.

Grootste natuurbrand

Het is bijna een jaar geleden dat de Deurnese Peel in brand stond. Daarbij ging 710 hectare, voor een groot deel Brabantse natuur, in vlammen op. Het was de grootste natuurbrand ooit in Nederland. Maar liefst 2100 brandweermensen probeerden het vuur te bestrijden.

Foto: SQ Vision/Sem van Rijssel vergroot

Foto: SQ Vision/Sem van Rijssel vergroot

LEES OOK:

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.