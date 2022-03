Guus Meeuwis is 50 jaar, dit zijn de 5 hoogtepunten van het Brabantse icoon

Guus Meeuwis tijdens de Top 40 Awards (foto: ANP/KIPPA/Levin den Boer)

Guus Meeuwis viert woensdag zijn vijftigste verjaardag. Bijna zijn halve leven is hij een ware volksheld in Brabant. De provincie waarover hij dat ene iconische nummer schreef dat bijna uitgroeide tot volkslied. Met een handvol nummer 1 hits en een concertreeks in het Philipsstadion behoort hij tot de grootste artiesten van Nederland. Hoe dat zo is gekomen, vatten we in vijf hoogtepunten samen.

De ontdekking

Guus ziet het levenslicht op 23 maart 1972 in een klooster in Mariahout, maar groeit als jong manneke in Lieshout op. Na zijn tijd aan de middelbare school in Eindhoven en het Limburgse Meersen wil hij rechten gaan studeren in Tilburg. Alleen daar komt niet bijster veel van terecht als hij in 1994 meedoet aan het Leids Studenten Songfestival. Als Guus Meeuwis & Vagant winnen ze met Het Is Een Nacht (Levensecht). Een nummer dat Guus al in 1992 schrijft na een romantisch weekend met zijn latere vrouw Valerie. Na de overwinning krijgt de groep een platencontract aangeboden. De band Vagant bestaat uit studievrienden en is vernoemd naar het favoriete Tilburgse café van Guus en broer Marc Meeuwis. In die kroeg komen ze nog steeds, al heet die nu Van Horen Zeggen.

De doorbraak

Op 12 augustus 1995 behaalt Guus met Het Is Een Nacht de nummer 1 positie in de Nederlandse Top 40. De eerste van vier nummer 1-hits. De tweede volgt een half jaar later met Per Spoor (Kedeng Kedeng). Guus Meeuwis moet tot 2004 wachten op de volgende nummer 1-hit met Geef Mij Je Angst. Een cover van de Duitser Udo Jürgens, dat eerder is vertaald en opnieuw uitgebracht door André Hazes in 1983. Als Guus het tijdens de uitvaart van de volkszanger zingt, wordt het zijn grootste hit. In 2007 scoort de Tilburger zijn laatste nummer 1-hit met Tranen Gelachen.

Het volkslied

Het nummer dat Guus Meeuwis in 2003, zeker in onze provincie, onsterfelijk maakt, is Brabant. Het liedje staat op zijn eerste soloalbum. Guus schrijft het als hij met heimwee in Moskou zit. Volgens de cijfers is Brabant geen echte hit, want het blijft steken in de tipparade. Wel krijgt het nummer het stempel ‘onofficiëel Brabants volkslied’. Provinciale Staten wil het namelijk niet officieel maken ondanks een petitie. Toch weet het nummer iedere Brabander te raken en herkent iedereen het (Brabantse) thuisgevoel erin.

Het volksconcert

Het is 2006 als Guus Meeuwis zijn eerste concertreeks Groots met een Zachte G organiseert in ‘zijn’ Philips Stadion in Eindhoven. De zanger mag dan al jaren in Tilburg wonen, zijn hart ligt van kinds af aan bij PSV. In het Philips Stadion optreden, is voor hem een droom die inmiddels 54 keer is uitgekomen. Ruim twee miljoen bezoekers genoten mee. Het zijn duizelingwekkende cijfers die in 2020 bij het vijftienjarige jubileum ‘groots’ gevierd moesten worden. Maar door de coronapandemie valt het jubileum van Groots met een Zachte G nu samen met Guus zijn vijftigste levensjaar, dubbel feest!

Ereburger

Guus Meeuwis wordt op 22 november 2011 benoemd tot ereburger van de provincie Noord-Brabant. Commissaris van de Koningin Wim van de Donk noemt het werk van Meeuwis 'groots met een zachte G'. Volgens de provincie weet de zanger met zijn muziek 'als geen ander aansluiting te vinden bij zijn publiek' binnen en buiten Brabant. En het nummer Brabant geeft het gevoel van Brabanders over hun provincie weer. Twee jaar later wordt Guus Meeuwis geridderd.

Eigen attractie

Niet in de top vijf, maar wel een bijzonder moment voor Guus Meeuwis is 8 oktober 2020. De Efteling maakt samen met hem een nieuwe show voor Aquanura. Het fonteinspektakel bevat naast bekende Eftelingmelodieën ook een aantal nummers van Meeuwis zelf omdat hij 25 jaar in het vak zit. De show beleeft zijn première middenin de coronacrisis en is daarom besloten, maar wordt wel live uitgezonden bij Omroep Brabant.