Laat je planten niet doodbloeden, tuinman Martijn geeft lentetips

Martijn Rekkers aan het werken in de tuin (foto: Martijn Rekkers)

Grote kans dat jij op deze eerste officiele warme dag een van de volgende reflexen bij jezelf herkent: je wil het terras op of je wil in je tuintje aan de slag. Met name bij die laatste activiteit kan veel mis gaan. Tuinman Martijn Rekkers geeft tips.

Thijs den Ouden Geschreven door

Hij steekt meteen van wal. “Heel veel mensen beginnen al met verticuteren.” Door te verticuteren haal je al het mos en dode gras uit je mat. Maar: “Dat moet je nu nog niet doen", vertelt de tuinman.

"Het is nu de ideale tijd om je hortensia's en siergrassen te snoeien.”

Hij legt uit: “Het gras moet herstellen na het verticuteren. Dat doet ze door te groeien. Op dit moment is de bodemtemperatuur daar nog te laag voor. Je kan beter wachten tot april of mei.” Handen af van je gazonnetje dus voorlopig, maar er is al genoeg te doen als het toch al begint te kriebelen. “Het is nu de ideale tijd om je hortensia's en siergrassen te snoeien. Ook bij de vaste planten kun je het oude loof eruit halen.” Martijn raadt iedereen wel aan om niet te lang te wachten met snoeien, omdat je anders al snel te laat bent. “Je moet gewoon nu beginnen.”

“Spit de borders met bladeren lekker om."

Voor sommige planten ben je al te laat. "Het gaat dan om de ABC-bomen: de esdoorn, berk en haagbeuk. Hier zijn de sapstromen als sinds januari op gang.” De sapstromen kun je een beetje zien als het bloed van de plant. Als je die nu gaat snoeien, bloedt hij dood. We mogen ook eindelijk iets doen met die bladeren die we de hele winter hebben laten liggen. “Spit de borders met bladeren lekker om. Het is nu ook het moment om compost door de borders te spitten.”

“Bij de Rododendron moet je de turf niet door de aarde spitten, maar rond de plant strooien.”