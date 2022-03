Coronabesmettingen gehalveerd, daling in ziekenhuizen lijkt ingezet

Het aantal coronabesmettingen in onze provincie is afgelopen week gehalveerd. Ook lijken de Brabantse ziekenhuizen de piek achter zich te laten. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM en het ROAZ.

Na de 75.556 positieve tests van vorige week meldt het RIVM nu 37.502 coronabesmettingen in onze provincie. Ook in heel Nederland is een daling te zien, al is die minder groot dan in Brabant. In het hele land is het aantal coronagevallen gezakt van 429.252 naar 313.318.

Ziekenhuizen

Ook de Brabantse ziekenhuizen lijken de coronapiek achter zich te laten. Daar liggen nu 332 mensen met corona, iets minder dan de 338 van zeven dagen geleden. De voorgaande weken steeg de bedbezetting door coronapatiënten juist fors. 29 coronapatiënten liggen nu op de intensive care.