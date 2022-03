Drugslab ontmanteld in vrachtwagentrailer in boerenloods

Foto: Rico Vogels/SQ Vision.

Het drugslab was nog niet eens af, maar de boeven zijn nu al betrapt. In Vessem is dinsdag een drugslab in aanbouw ontdekt in een loods bij een boer. Het drugslab was gevestigd in een oude vrachtwagentrailer.

Malini Witlox Geschreven door

Er is nog geen drugs in geproduceerd, wel stonden de vaten al klaar. Een week eerder werd bij dezelfde boerderij een hennepkwekerij ontmanteld. Volgens een politiewoordvoerder kwamen ze het nieuwe drugslab op het spoor bij een bestuurlijke controle. Die controles worden uitgevoerd in samenwerking met de gemeente, die zo zicht wil krijgen op wat er gebeurt bij bepaalde woningen. Of de boer een verdachte is, kon de politie dinsdagmiddag niet zeggen.