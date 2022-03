112-nieuws: brand verwoest schuur • bouwvakker gewond door gevallen ladder

07.00

Bij een huis aan de Cuijksedijk in Mill is vanochtend iets na zes uur een schuur compleet uitgebrand. De schuur zou volgens een 112-correspondent worden bewoond, maar voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. De oorzaak van de brand is niet bekend.

Drie schapen die op terrein liepen, zijn in veiligheid gebracht. De bewoners zijn in eerste instantie met een tuinslag begonnen met blussen, vervolgens nam de brandweer het van hen over.