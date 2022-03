1/4 Jongen (16) op fiets komt om het leven na aanrijding in Tilburg

Een 16-jarige jongen op een fiets is woensdagochtend overleden na een botsing met een auto. Dat gebeurde op de Stokhasseltlaan in Tilburg, tegenover tuincentrum GroenRijk.

Meerdere ambulances kwamen naar de plek van het ongeluk, maar de hulp mocht niet meer baten. De weg is afgezet en het tuincentrum is na het ongeluk tijdelijk gesloten.

Hoe het met de bestuurder van de auto gaat, is nog niet duidelijk. De auto is door de klap flink beschadigd en op de weg ligt een spoor van brokstukken. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd.