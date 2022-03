Medewerkers van tuincentrum 'in shock' nadat stagiair overlijdt bij ongeluk

Foto: Noël van Hooft Foto: Toby de Kort/SQ Vision Foto: Toby de Kort/SQ Vision Volgende Vorige 1/3 Foto: Noël van Hooft

De 16-jarige jongen die woensdagochtend in Tilburg rond elf uur overleed na een botsing met een auto was op weg naar zijn stage. De jongen liep een zogenaamde snuffelstage bij tuincentrum GroenRijk. Medewerkers van tuincentrum zijn ontdaan: "Het was zo'n goede jongen."

De medewerkers van het tuincentrum aan de Stokhasseltlaan hebben zich verzameld op het parkeerterrein. De verslagenheid is in hun ogen af te lezen. "Het was zo'n goede jongen. Hij liep hier al een paar weken stage om te kijken of hij hier zou willen werken", vertelt een medewerker. De medewerker die onze verslaggever spreekt is op weg naar huis. "Ik ben helemaal in shock. De winkel gaat vanmiddag weer open, maar dat zie ik niet zitten. Mijn hoofd staat er niet naar." Woensdag zou bij GroenRijk een feestweek beginnen vanwege het 25-jarig bestaan. "Daar heb ik nu echt geen zin in, nu er een collega van 16 is overleden. Ik ga naar huis." Het merendeel van zijn collega's gaat ook naar huis. Medewerkers van het tuincentrum hebben het ongeluk niet zien gebeuren. Het ongeluk zou wel op camerabeelden te zien zijn. "Die zijn nu bij de politie om te zien hoe het ongeluk kon gebeuren." Na de botsing kwamen meerdere ambulances met spoed naar de Stokhasseltlaan om medische hulp te verlenen. De hulp kwam echter te laat. De weg is afgezet en de politie doet onderzoek.