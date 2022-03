Man uit Dongen opgepakt voor reeks inbraken in scouting- en sportclubs

Een 41-jarige man uit Dongen wordt verdacht van elf inbraken in scoutinggebouwen, sportkantines en een horecazaak. Eerder deze maand werd hij op heterdaad betrapt tijdens een inbraak bij een scoutingclub in Udenhout.

De politie heeft sporen gevonden die de man linken aan minstens drie andere inbraken. Bij het doorzoeken van de woning van een vriendin van de man werden gestolen spullen gevonden die hem in verband brengen met nog eens acht andere inbraken.

De man sloeg toe bij scoutingsgebouwen en sportclubs in onder meer Loon op Zand, Etten-Leur, Rijen en St. Michielsgestel. Opvallend is dat bij sommige inbraken niet veel buit is gemaakt maar de schade wel groot was. Zo nam hij bij een hockeyvereniging in Raamdonksveer allen wat snoep mee maar bleef de club achter met een schade van rond de 3500 euro.