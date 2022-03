Zes schilderijen met waarde van tienduizenden euro's gestolen in Eindhoven

Foto: René van Hoof.

Bij een inbraak in de VDL Art Galerie in het Eindhovense winkelcentrum de Heuvel Galerie zijn dinsdagochtend in alle vroegte zes schilderijen gestolen. In totaal zijn de werken tussen de 50.000 en 60.000 euro waard. Het gaat om vijf schilderijen van kunstenaar Cornelis Lemair en één van Kees Bol.

Studio040 Geschreven door