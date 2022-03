Ritje in hoge truckcabine leert kinderen hoe gevaarlijk de 'dode hoek' is

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige 1/1 Sophia weet na een rondje in de vrachtwagen: "Je moet altijd op blijven letten"

Honderden schoolkinderen in Best stonden woensdag te trappelen voor een ritje in een vrachtwagen. Op een terrein van de gemeentewerf reden de kolossen de hele ochtend af en aan, telkens met een nieuwe jonge passagier. Die kon daarmee zelf ervaren wat er wordt bedoeld met de ‘dode hoek’ van een vrachtwagen.

“De belangrijkste les is eigenlijk: hou afstand”, legt Paul Gondrie uit. “Zorg dat je nooit naast een vrachtwagen gaat fietsen, maar blijf er zoveel mogelijk achter, liefst op drie meter.” Sophia Kuiper (11) hoef je dat niet meer te vertellen. “Ik fiets altijd op het fietspad, dus dan heb ik al afstand”, benadrukt ze. In de grote truck van Edwin van de Loo verbaast ze zich over de afmetingen van de vrachtwagen. “Je zit heel hoog, maar ik kan in de buitenspiegels wel de auto’s achter ons zien.”

“Je bent honderd meter daarvoor al bezig om rond te kijken.”

In het rondje met Van de Loo herkent ze het gevaarlijke punt in Best dat op haar dagelijkse route ligt naar haar school de Zevensprong. “Hier moet ik van mijn ouders altijd heel goed opletten. Mijn pappa wordt hier soms heel boos als mensen zomaar doorrijden.” Fietsers hebben er voorrang, maar krijgen dat lang niet altijd. En vrachtwagens zijn het zicht kwijt omdat het fietspad een bocht maakt, weet Edwin van de Loo. Hij moet zijn grote vrachtwagen bijna stilzetten om er zeker van te zijn dat er geen fietsers meer aan komen. “Je bent honderd meter daarvoor al bezig om rond te kijken.”

"Dit is een van de mogelijkheden om het risico op een aanrijding te verkleinen."