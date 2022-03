Politiemedewerker opgepakt voor snuffelen in computers en lekken informatie

Een politiemedewerker van de eenheid Zeeland-West-Brabant is dinsdag aangehouden door de Rijksrecherche. De man wordt verdacht dat hij in computers heeft gekeken waar hij niet mocht kijken en informatie naar buiten heeft gelekt, zo meldt de politie.

De politiemedewerker is dinsdag verhoord en vervolgens ontslagen. De Rijksrecherche onderzoekt de zaak. In de woning van de verdachte is dinsdag al huiszoeking gedaan. Waar de persoon werkzaam was en waar hij precies van wordt verdacht, is niet bekendgemaakt.

Het Openbaar Ministerie zal later een besluit nemen over de vervolging. “Dit kan nog geruime tijd in beslag nemen", meldt de politie.