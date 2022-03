OM: geen geknoei met volmachtsstemmen in Bergen op Zoom

Er zijn geen volmachtsstemmen geronseld tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in Bergen op Zoom. Dat concludeert het Openbaar Ministerie (OM) na onderzoek.

Burgemeester Frank Petter had justitie gevraagd onderzoek te doen naar het mogelijke geknoei met volmachtsstemmen. Bij twee stembureaus in Bergen op Zoom lag het aantal van dit soort stemmen veel hoger dan normaal. Namelijk 19 en 22 procent, terwijl het gemiddelde zo'n 10 procent is. Daardoor ontstond het vermoeden dat er mogelijk fraude was gepleegd.

Met een volmacht kunnen kiezers die niet in staat zijn in persoon te stemmen, bijvoorbeeld door ziekte of vakantie, iemand anders voor hen laten stemmen.

Twee stembureaus

Het OM heeft de stembiljetten van de twee stembureaus in de wijk Oost gecontroleerd. Daar zijn geen 'onregelmatigheden' gevonden. Zo is er volgens de onderzoekers geen overschrijding van de toegestane hoeveelheid volmachtsstemmen per fysieke stemmer.

Ook zijn er getuigen gehoord, die goede reden hadden per volmacht te stemmen, stelt het OM. Zo waren mensen op vakantie of zorgde corona ervoor dat ze niet konden stemmen.

Installatie

Hiermee is de kous voor de gemeente Bergen op Zoom af. De nieuwe gemeenteraad wordt net als in de meeste andere gemeenten op 30 maart geïnstalleerd.

