Partijleider bijt van zich af na beschuldiging van geknoei met volmachten

Arjan van der Weegen, voorman van de lokale partij GBWP (foto: Erik Peeters).

Lijststrekker Arjan van der Weegen van Gemeente Belangen Werknemers Partij (GBWP) in Bergen op Zoom bijt voor het eerst van zich af nu zijn partij onder vuur ligt vanwege mogelijke ronselpraktijken. Volgens de partijvoorman is het bovengemiddeld aantal uitgebrachte volmachtstemmen op zijn partij geen verrassing en goed verklaarbaar. “Dit doet zeer. We worden beschuldigd terwijl we ons nergens tegen kunnen verdedigen.”

Vorige week is er in twee stembureaus (Gageldonk en Auris Montaal) in Bergen op Zoom zo vaak met volmacht gestemd op twee kandidaten van de GBWP, dat burgemeester Frank Petter het niet vertrouwde. Hij deed daarom aangifte bij justitie die de zaak onderzoekt. Van der Weegen is blij dat de burgemeester de onderste steen boven wil halen. Hij heeft alle vertrouwen in de uitkomst van het onderzoek.

"Als blijkt dat mijn mensen betrokken zijn, dan vliegen ze eruit."

“De feiten zijn de feiten, daar zijn we het over eens. Maar ik vind dat zaken eerst moeten worden onderzocht. Ik stoor mij aan media die nu al een voorlopige conclusie lijken te trekken waarmee wij als partij beschadigd worden. Wanneer namelijk blijkt dat mijn mensen betrokken zijn, weten ze wat de consequentie is: dan vliegen ze eruit.” In de twee stemlokalen is tussen de 19 en 22 procent van de stemmen per volmacht uitgebracht, bijna twee keer zoveel als het gemiddelde percentage bij de gemeenteraadsverkiezingen. Van der Weegen: “Maar je kunt deze uitslag niet vergelijken met vier jaar geleden. We hebben nu, net zoals vorig jaar, verkiezingen gehad in coronatijd. Dit is een wijk met veel betrokken inwoners met een migrantenafkomst in opeenvolgende generaties. Bij de landelijke verkiezingen werden hier ook veel volmachtstemmen afgegeven. Dat is nu weer gebeurd.”

"Ze hebben mij verzekerd dat ze zich aan de regels hebben gehouden."

De partijvoorman twijfelt niet aan de integriteit van de twee aankomende raadsleden. “Ze hebben alle twee belangrijke maatschappelijke posities, die zetten ze zomaar niet op het spel.” Van der Weegen heeft beiden maandagavond nog eens nadrukkelijk op de man af gevraagd of ze stemmen geronseld hebben. “Ze hebben mij verzekerd dat ze zich aan de regels hebben gehouden. Daar houd ik mij aan vast.” De aantijging drukt vooral bij de jongste (student van 22) zwaar op zijn schouders. “Hij heeft er al twee nachten niet van kunnen slapen. Hij heeft heel hard campagne gevoerd om een zetel te behalen. Deze jongen organiseert voetbaltoernooien en is vrijwilliger in de wijk. Hij had echt een hele andere verwachting bij deze nieuwe stap. We proberen hem zo goed mogelijk te begeleiden en ik hoop dat we dit snel weer achter ons kunnen laten.”

"Dit is ook schadelijk voor Bergen op Zoom."