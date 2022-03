Frietje gaat anders smaken door tekort zonnebloemolie (en wordt duurder)

Bij de Sligro in Eindhoven zijn de schappen met frituurvet en zonnebloemolie nagenoeg leeg (foto: Frans van Rooij).

Schaarse en dus dure zonnebloemolie en torenhoge energieprijzen. Het zijn lastige tijden voor frietzaken en dat kunnen we merken aan de prijs van ons frietje. Gelukkig hoeven we niet bang te zijn dat we onze vette hap moeten missen. Friet kan ook worden gebakken in sojaolie, palmolie of pindaolie, maar ook die worden duurder. "En het verschil kan je wel proeven."

Evie Hendriks Geschreven door

Een groot deel van de zonnebloemolie in de supermarkt en groothandels komt uit Oekraïne. Nu dat land in oorlog is, wordt het gouden goedje steeds schaarser. Bovendien stijgen de energieprijzen door de oorlog. Voor frietzaken zijn de kosten daarom torenhoog.

"Energieprijzen tot wel 4000 euro per maand voor frietzaken."

"Waar frituurders normaal een energierekening van 1200 euro per maand op de mat kregen, lopen de kosten nu op naar 3000 tot 4000 euro per maand. Dat is bijna onbetaalbaar", zegt Frans van Rooij van ProFri, de vereniging voor professionele frietbakkers in Veldhoven. En bij deze prijsverhogingen blijft het niet. "Veel frituurvet is een combinatie van verschillende oliën, waaronder zonnebloemolie. Door de tekorten moet er nu gebakken worden met andere oliën maar die zijn ook duurder geworden. Ook verpakkingen, sausen en plastic bakjes en bestek gaan in prijs omhoog."

Het meeste frituurvet bestaat uit een combinatie van verschillende plantaardige oliën (foto: Frans van Rooij).

Het gevolg is dat frietzaken de prijzen moeten verhogen. Sommige zaken verhogen de prijs voor een bakje al van 2,40 naar 3 euro en dat doen ze met pijn in het hart, zegt Van Rooij. "De friettent heeft ook een sociale functie. Een groot deel van de zaken zit in de wijk bij de mensen. De eigenaar kent bijna al zijn klanten en het doet daarom extra pijn om hen meer te laten betalen. Sommige klanten kunnen dadelijk geen frietje meer betalen." Toch hoeven we volgens hem niet te vrezen voor een massale sluiting van de friettenten. " Er zijn genoeg alternatieve oliën zoals sojaolie, palmolie en archide- of pindaolie. Het verschil kun je wel proeven."

"Friet is niet ongezond, het is een bereide aardappel."