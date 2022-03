NAC-fans over de rooie door overname: 'Historie door de plee gespoeld'

NAC-fansite B-Side Rats haalt keihard uit naar het plan van de City Football Group om NAC Breda over te nemen: "Dit kan de allerzwartste dag worden uit de geschiedenis van NAC." Op Twitter is bijna geen enkele fan positief. Slechts een enkeling geeft de overname het voordeel van de twijfel omdat het nu ook niet goed gaat met de club. De meeste fans zijn bang dat de volksclub zijn identiteit verliest.

De club verkiest de City Football Group boven de Bredase bouwondernemer Karel Vrolijk, die ook belangstelling toonde. City Football Group werd in 2013 opgericht door een sjeik uit de Verenigde Arabische Emiraten. Het bedrijf is eigenaar van voetbalclubs Manchester City, New York City en Melbourne City. In Breda stalde het talenten als Angeliño, Thierry Ambrose en Manu Garcia.

De fans maken op social media van hun hart geen moordkuil: "De ziel verkocht, de historie door de plee gespoeld, het einde van een volksclub."