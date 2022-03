Hans Smolders benieuwd naar serie over Pim Fortuyn: 'Laat drama maar zien'

De dramaserie over Pim Fortuyn die vanaf vrijdag op tv te zien is, roept gemengde gevoelens op bij Hans Smolders. De Tilburgse politicus maakte de laatste onstuimige maanden van Fortuyn van zeer dichtbij mee: hij was op dat moment zijn chauffeur. En Smolders was erbij toen hij werd vermoord: “Hij heeft de hoogste prijs betaald, met zijn leven.”

Smolders heeft geen enkele betrokkenheid bij de serie. Dát er een tv-serie over Pim Fortuyn is gemaakt, verbaast hem niks: “Er is natuurlijk wel wat gebeurd. En alle positieve aandacht die Pim krijgt, vind ik welkom. Als het allemaal wordt weergegeven zoals het werkelijk is gegaan, dan kan ik ermee leven. Maar ik houd mijn hart vast.”

“Als ik hoor dat Melkert wordt weggezet als iemand die heel goed was voor zijn dochters, wat interesseert mij dat nou? Het geeft mij een naar gevoel, want het gaat om zijn rol in de politiek op dat moment. Dus wordt het een goede weergave van wat er is gebeurd? Daar maak ik mij wel zorgen over.”

“Ik vergelijk hem altijd met Spa Blauw. Zo helder en zuiver als het maar kan zijn. Ik zie hem nog op de achterbank zitten, emotioneel, omdat hij door de politiek en in de media weer met racisme werd besmeurd. Daar had hij echt een broertje dood aan, hij vond dat zo erg.”

De intense tijd die Smolders twintig jaar geleden met Fortuyn had, liet diepe sporen na. Het was voor Smolders de motivatie om zelf de politiek in te gaan. En nog altijd kan hij alleen in euforische woorden over zijn held praten.

Wat moet er uit de serie naar voren komen, als het aan Smolders ligt? “Dat Pim wereldwijd onterecht als racist is weggezet. Filmploegen uit Tokio, Taiwan: vijftig cameraploegen uit heel de wereld kwamen hier naartoe om te zien wat voor vreselijk monster was opgestaan. Daardoor kregen mensen een verkeerd beeld van hem en dacht een gek dat hij de wereld moest redden door hem dood te schieten. Het is een dramaserie, dus laat dat drama maar zien.”

“Een uur voor de uitzending zaten we nog bij een benzinestation met een buil chips en een alcoholvrij biertje. We vierden dat we in de peilingen de grootste partij waren. En vlak na het interview belde Ruud de Wild me live in de uitzending. Hij wilde Pims stropdas hebben. ‘Niet doen Hans’, riep Pim op de achtergrond. Geluksmomenten, dat was lachen. Het was een paar minuten voor zijn dood.”

Dat Fortuyn heftige weerstand opriep, werd al duidelijk bij een boekpresentatie in Nieuwspoort. Daar werd hij bekogeld met een smerige taart: “Dat soort momenten mag wat mij betreft in de serie niet ontbreken. Er zat allemaal rotzooi in die taart, toen hadden alle alarmbellen sowieso af moeten gaan.”

Op 6 mei 2002 loste de linksradicale milieuactivist Volkert van der Graaf zijn fatale schoten. Voor de ogen van Hans Smolders werd Fortuyn vermoord. Daarna holde hij achter de dader aan.

“Het was een waas. Als ik had nagedacht, had ik het niet gedaan. Ik had een vrouw en kinderen thuis. Je gaat niet achter iemand aan lopen die net geschoten heeft. Maar in mijn hoofd zat: je blijft van Pim af. Dat stuk zal heus wel in de serie zitten.”

Vrijdagavond om 21.30 uur is de serie 'Het jaar van Fortuyn' op NPO1 te zien. Hans Smolders zit voor de buis: “Deze dramaserie hoeft niets te overdrijven, want het was van zichzelf al dramatisch genoeg. Ik ben benieuwd, ik ga met belangstelling kijken.”