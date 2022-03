NAC-fans spugen op de City Football Group: 5 vragen en antwoorden

Het nieuws dat de City Football Group de belangrijkste kandidaat is om eigenaar van NAC te worden is bij veel fans heel slecht gevallen. Ze vrezen voor de identiteit van hun club. Is dat terecht? Vijf vragen en antwoorden over de City Football Group.

Hoe is de City Football Group (CFG) ontstaan?

De grote baas bij Manchester City is de Spanjaard Ferran Soriano. Toen hij voor Barcelona werkte vond hij dat die club filialen moest openen over heel de wereld om meer geld te verdienen. De club zag dat niet zitten. Daarna ging Soriano in 2012 aan de slag bij Manchester City dat toen net was overgenomen door de steenrijke sjeik Mansour.

Na Manchester werden ook New York en Melbourne gekocht. In die periode kreeg Mansour ook nog zeggenschap bij Yokohama (Japan), Montevideo (Uruguay), Girona (Spanje), Sichuan (China) en Mumbai (India).

In 2014 werd de City Football Group opgericht om al die clubs te beheren. De eerste voetbalmultinational, met franchising over de hele wereld. De Coca-Cola van het voetbal, noemt The Guardian het.

In 2020 werd de Belgische club Lommel aan de lijst toegevoegd. Naast NAC is er ook sprake van dat de Braziliaanse club Salvador Bahia erbij komt.

Wat kenmerkt CFG?

De prioriteit ligt bij geld verdienen en sportief gezien in Manchester. Melbourne en New York behoren tot de kernteams van de City Football Group. Alle andere ploegen worden gezien als ondersteunend. Het levert de holding kennis op over voetballers in al die landen. Maar vooral laten ze talenten wennen en rijpen op een 'lager' niveau.

In Manchester, New York, Melbourne en Montevideo spelen ze allemaal met dezelfde filosofie, in dezelfde hemelsblauwe outfit en met bijna identiek logo. “Ons merk past overal, want ‘City’ kan je achter elke stad zetten”, zegt Soriano.

Hoe zit het dan met de zeggenschap bij al die clubs?

Manchester City, Engeland (100%) Melbourne City, Australië (100%) Montevideo City Torque, Uruguay (100%) Lommel SK België, (99%) New York City FC, Amerika (80%) Mumbai City FC, India (65%) Girona FC, Spanje (44.3%) Sichuan Jiuniu, China (29.7%) Yokohama F Marinos, Japan (20%) Troyes AC, Frankrijk (100%)

Wie zijn de bazen van de City Football Group?

CFG is eigendom van investeringsfondsen:

Abu Dhabi United Group (87%),

China Media Capital Consortium (13%).

Eigenaar van de Abu Dhabi United Group is sjeik Mansour bin Zayed Al Nahyan. Hij hoort bij de koninklijke familie van Abu Dhabi. Mansour is ook minister van presidentiële zaken van de Verenigde Arabische Emiraten. Zijn vermogen wordt geschat op ongeveer 35 miljard euro.

Wat is er net over de grens in Lommel veranderd?

In mei 2020 streek de CFG neer in Lommel. Er veranderde een hoop. Zo werd er een Engelse algemeen directeur neergezet. Verder werden de houten dug-outs vervangen, de kleedkamers gerenoveerd en de velden verbeterd.

In het eerste seizoen werd Lommel derde in de Eerste Klasse. Nu strijdt de ploeg tegen degradatie uit het op één na hoogste niveau. De dertigkoppige selectie telt 21 buitenlandse spelers uit alle hoeken van de wereld. Met opmerkelijk genoeg wel zes (jeugd)internationals: een Japanner, een IJslander, een Fin, een Costaricaan, een Zweed en een Mauritaniër.

