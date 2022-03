F-16-piloot Nick bewaakt Oost-Europese grens sinds de oorlog in Oekraïne

De 43-jarige piloot Nick bewaakt met zijn F-16 het Oost-Europese luchtruim sinds de oorlog in Oekraïne. Wekelijks vliegt hij met zijn gevechtstoestel vanaf vliegbasis Volkel naar het oostelijke deel van het NAVO-gebied. Door een oorlog die niet onze oorlog is. "Nooit gedacht dat het in onze achtertuin zou gebeuren", vertelt hij in een van de bunkers waar een F-16 klaarstaat om te vertrekken.

Het gevechtsvliegtuig staat in de gevechtsstand. "Het is altijd magisch als het vliegtuig je aankijkt als je de shelter binnenloopt. Vooral met die raketten eronder. Dan ziet de F-16 er toch net even wat heftiger uit."

Nog een laatste inspectie aan de raketten. Maar liefst vier stuks vanwege de missie, die met een druk op de knop in een fractie van een seconde het verschil kunnen maken tussen leven en dood. Alles moet kloppen. Nog een laatste technische check aan de F-16. En dan blaast de motor met een oorverdovend geluid het gevechtsvliegtuig de lucht in richting het oosten. "Zo'n missie blijft toch spannend", vertelt piloot Nick, die al eventjes meegaat in het vak.

Piloot Nick, die ook meedeed aan missies in Irak en Afghanistan is wel wat gewend. Toch is deze klus anders dan anders. "Normaal zitten we ergens ver weg met ons team in een kamp, vlakbij een conflictgebied. Nu gebeurt het hier, in Europa."

Vanwege de oorlog in Oekraïne zijn verschillende landen, waaronder Nederland, gevraagd het NAVO-luchtruim boven Oost-Europa te beschermen. "Nooit gedacht dat het zover zou komen. De oorlog komt naar ons toe. De missie speelt zich nu letterlijk af in onze achtertuin."

Het geeft de piloot een vreemd gevoel. "Tijdens mijn eerste missie naar Oost-Europa bracht ik 's ochtends mijn kindje naar school. Daar sta je dan: in je spijkerbroek tussen alle moeders. Je geeft je kind een kus en neemt toch op een bepaalde manier afscheid. Het kan zomaar de laatste keer zijn. Een paar uur later hang je in de lucht. Het is bizar."

In een uur tijd is hij op de plek van bestemming. Welk gebied of stuk land in de buurt van het oorlogsgebied dat is, kan hij niet zeggen. "Ik vlieg over grote steden waar je nog steeds naartoe kunt vliegen voor een vakantie."

Het voelt dubbel voor hem. Toch probeert hij samen met piloten van andere NAVO-bondgenoten het Oost-Europese luchtruim te beschermen tegen de Russen. Hij kan niet in details treden over zijn missie, maar vertelt wel: "Als zij te dicht bij de grens met een NAVO-land dreigen te komen, vliegen wij als een soort bodyguard richting die grens. En we waarschuwen als het moet."