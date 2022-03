Vrachtwagen botst op lesauto op A67, snelweg uren dicht

Wachten op privacy instellingen... Foto: Pim Verkoelen/SQ Vision. Foto: Pim Verkoelen/SQ Vision. Volgende Vorige 1/3 Vrachtwagen botst op lesauto op A67, snelweg tot half negen dicht

Op de A67 bij Lierop is een vrachtwagen op een lesauto gebotst. De rijinstructeur en leerling zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. In de file die ontstond door het ongeluk, zijn nog twee ongelukken gebeurd. De weg was dicht in de richting van Venlo, dat duurde tot kwart over acht.

Het ongeluk gebeurde rond half vier. Een traumahelikopter is opgeroepen en de ambulance, brandweer en politie zijn op de plek van het ongeluk. De chauffeur van de vrachtwagen raakte niet gewond. De politie doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd. Twee ongelukken in file

In de file die ontstond door het ongeluk, zijn nog twee ongelukken gebeurd. Zo botsten twee vrachtwagens op elkaar, daarbij raakte niemand gewond. Een van de vrachtwagens kan niet meer rijden en moet worden weggesleept. Bij het tweede ongeluk is ook niemand gewond geraakt. Verkeer wordt omgeleid via de A2, N276 en A73. Op de aansluitende A2 staat rond kwart over vijf ook een flinke file: twintig kilometer vanaf knooppunt Batadorp. Verkeer daar moet rekening houden met ruim een uur vertraging. Het verkeer dat achter het ongeluk op de A67 staat, wordt weggeleid. LEES OOK: Flinke boete voor 23 mensen die plek van ongeluk op A67 filmden

Verkeer op de A67 wordt weggeleid (foto: Rijkswaterstaat Verkeersinformatie).