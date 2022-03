'Mien waar is mijn feestneus' wordt nooit vergeten, net als Karel Thiel

Op de gevel van de voormalige muziekwinkel van Karel Thiel in de Graafsewijk in Den Bosch is donderdag een bronzen gedenkplaat onthuld voor Karel Thiel. Het is een eerbetoon aan de schrijver van carnavalshits 'Geef mij de liefde en de gein' en natuurlijk 'Mien waar is mijn feestneus' die nooit zullen worden vergeten.

Karel Thiel schreef onder andere beroemde carnavalskrakers, maar hij was in Den Bosch het meest bekend van zijn muziekwinkel, die hij ruim 40 jaar had. Daarom vond kleinzoon Mitchel de Vaan eerbetoon op z'n plek. Samen met wethouder Mike van der Geld haalde hij donderdagmiddag de rode doek van de plaquette in het bijzijn van familie en vrienden van Karel Thiel.

Terwijl De Vaan trots naar de glimmende plaquette op de gevel kijkt, zegt hij: “Als wij het over opa hebben, dan heeft iedereen zijn eigen verhaal of herinneringen aan hem. Het laat zien dat veel Bosschenaren hem kennen en dat hij echt iets heeft betekend op het gebied van muziek in de stad.”

Tastbare herinnering

Toch is het lastig voor Thiels kleinzoon om op de plek te zijn. Hij kwam namelijk al van kleins af aan in de winkel, maar die bestaat sinds het overlijden van Thiel niet meer. “Ik heb hier heel veel herinneringen. Als ik eraan denk dat ze plek weer een andere invulling krijgt, vind ik dat moeilijk.”

In de muziekwinkel werden jarenlang singeltjes, platen, cassettebandjes en cd's verkocht. Maar aan het einde waren het alleen nog muziekinstrumenten. Maar veel klanten kwamen er ook voor de gezelligheid volgens De Vaan. "Ooit kwam iemand om een nieuw rietje voor zijn klarinet te kopen, maar uiteindelijk stonden ze twee uur te kletsen."

De Vaan heeft het met zijn opa wel eens over een overname gehad, maar dat zag hij niet zitten. “Dat is niets voor mij. Dit was opa zijn plekje. Hij heeft altijd gezegd: ‘Als ik hier wegga, dan moeten ze mij eruit dragen'. Dat is dus letterlijk gebeurd."

Daarmee is de plaquette nog de enige tastbare herinnering aan Karel Thiel in de wijk.

