Karel Thiel zong 'Mien waar is mijn feestneus' en verdient een plaquette

Karel Thiel. Plaquette voor onlangs overleden rasmuzikant Karel Thiel

Karel Thiel schreef en zong liedjes en verdiende eeuwige roem met 'Geef mij de liefde en de gein' en 'Mien waar is m'n feestneus'. Daarom moet er een blijvende herinnering komen op de pui van de winkel waar hij tientallen jaren achter de toonbank stond. Zijn familie zag er graag een borstbeeld, maar dat gaat de gemeente wat ver. Het wordt een plaquette.

Karel Thiel is 92 jaar geworden, hij overleed begin maart. Ruim 40 jaar had hij een muziekwinkel in de Graafsewijk in Den Bosch Samen met Johnny Hoes vormde hij Duo Pils.

"Opa stond tot zijn dood in de winkel, al heeft hij de laatste jaren weinig meer verkocht."

Zijn kleinzoon Mitchel de Vaan heeft de gemeente benaderd of er geen gedenkbord kan komen op de gevel van de muziekwinkel. Dinsdag werd tijdens de raadsvergadering bekend dat de gemeente mee wil helpen om dat voor elkaar te krijgen.

"Hij heeft altijd voor Den Bosch en de muziek klaar gestaan, dus hij verdient het", vertelt Ad de Vaan, schoonzoon van Karel. Als we de winkel binnengaan, wijst hij samen met zijn zoon Mitchel op gouden platen die er aan de muur hangen. "Dat zijn platen die Karel zelf goud heeft geverfd", vertelt Mitchel met een glimlach.

"Hier achter de balie stonden vroeger alle singeltjes uit de top-40, maar verder lijkt het of de tijd in de winkel heeft stilgestaan." Er werden er langspeelplaten verkocht, singeltjes, cassettebandjes en cd's. Maar aan het einde waren het alleen nog muziekinstrumenten. "Opa stond tot zijn dood in de winkel, maar hij heeft de laatste jaren weinig meer verkocht."

Mitchel en Ad de Vaan voor de winkel waar de plaquette van Karel Thiel moet komen

Wanneer de plaquette er komt is nog niet duidelijk, want er is nog geen geld. Kleinzoon Mitchel: "Misschien heeft de wijkcoördinator een potje waar het uit betaald kan worden, anders gaan we een crowdfundactie opstarten. Ik sprak net burgemeester Mikkers, die hiernaast woont. Die vindt het ook en mooi idee."

Mensen die op de hoogte willen blijven van de crowdfundactie, kunnen ze zich alvast melden via [email protected].

