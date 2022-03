Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige 1/1 Tandartspraktijk Breda decor van steekpartij, slachtoffer lichtgewond

Bij een tandartsenpraktijk aan de Pastoor van Spaandonkstraat in Breda heeft vrijdagochtend een steekpartij plaatsgevonden. Daarbij is iemand lichtgewond geraakt. Dat gebeurde kort na acht uur. De dader is na de steekpartij op de vlucht geslagen.