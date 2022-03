Nog nooit zoveel zon in maart en ook de droogte valt op

De meeste Brabanders is het vast wel opgevallen: het is al dagen zonnig. Voor de zeventiende dag deze maand schijnt de zon amper gehinderd door enige bewolking in heel de provincie. Hiermee is het record van het aantal zonuren in maart verbroken.

Het record van het aantal zonuren in maart stond in 2014 op 211. Daar zijn we nu dus al overheen en we hebben nog een zonnig weekend te gaan. Ook volgende week is er tot donderdag nog volop zon.

Of het ook de droogste maart tot nu toe wordt is nog maar de vraag. In delen van Brabant is er nog helemaal geen regen gevallen. Normaal valt er in maart 56 millimeter regen. Of we het record gaan verbreken, ligt dan ook erg aan volgende week. Er zijn dan namelijk een aantal buien voorspeld.