Overvaller gepakt dankzij oplettende bouwvakkers 'Wat moet die snuiter?'

De man die ervan verdacht wordt bij een overval op een oudere man in Valkenswaard een dure Bentley te hebben gestolen, is dankzij een tip van oplettende bouwvakkers opgepakt in Steensel. Hij hing na de overal rond bij de bouwput. "Ik dacht, wat moet die snuiter hier?" De gestolen Bentley is inmiddels ook terecht.

Nog een beetje beduusd doen de bouwvakkers hun verhaal. "We waren gewoon aan het werk," vertelt kraanmachinist Cor. "Een jonge man met een petje kwam kijken. Dat is op zich niet zo vreemd, er komen vaker mensen die de machines interessant vinden. Maar hij bleef maar rondhangen en verstopte zijn jas en een zwarte sporttas achter een paaltje in de bosjes."

"Ik dacht ineens: zouden ze hem misschien zoeken?"

Toen er een politiehelikopter overvloog, rook zijn collega Onno onraad. "Ik dacht ineens: zouden ze hem misschien zoeken?" Onno besloot in zijn bus te gaan zitten, zodat de verdachte hem niet kon zien. Daar belde hij 112. "Ik wilde niet dat de man zag dat ik zat te bellen, want ik was bang dat hij er dan vandoor zou gaan. Binnen vijf minuten was de politie hier. Die hebben hem opgepakt. Hij verzette zich niet." Toch ging de arrestatie niet helemaal vlekkeloos, legt Onno uit. "Die man viel ineens flauw, zo met zijn kop op de grond. Toen kwam er ook nog een ambulance bij. Hij werd nagekeken, maar uiteindelijk heeft de politie hem meegenomen."

"We hebben vanavond als we thuiskomen wel een goed verhaal."