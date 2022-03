400 jaar oud kasteel komt weer tot leven in Wouw: project van 1,3 miljoen

Langzaam maar zeker komt het Kasteel van Wouw tot leven. Al maanden wordt er hard gewerkt om de gracht, de verdedigingswallen en de resten van funderingen in ere te herstellen. De contouren van de plek waar de vierhonderd jaar oude burcht heeft gestaan zijn al duidelijk zichtbaar.

Kijkend met halfgesloten ogen en een beetje fantasie kun je vanaf een afstandje wel verbeelden hoe de Heren van Breda en Bergen op Zoom er in de dertiende eeuw moeten hebben geleefd. Of misschien wel hoe prins Maurits het kasteel in 1605 heeft ingenomen.

De burcht, opgetrokken uit kloostermoppen, had in die periode muren van wel anderhalve meter dik. Het bouwwerk had meerdere torens, een zaal, kamers, een kapel en een gevangenis. Op het terrein stonden meerdere bijgebouwen zoals een brouwerij en een bakkerij.