Studenten willen autisten 'bij het afval zetten', Avans fluit ze terug

Een campagne van een groep studenten van de Avans in Den Bosch heeft vrijdagmiddag voor verontwaardiging gezorgd op social media. Ze plaatsten afvalbakken met onder meer de tekst: "Dump hier uw kind met autisme." Inmiddels heeft de school de prullenbakken en bijbehorende posters verwijderd. "Ze zijn uit de bocht gevlogen."

Dat laatste is in ieder geval gelukt. "Maar natuurlijk niet op de manier zoals ze gewild hadden", geeft de woordvoerder toe. "Het werkt nu averechts en daarom willen we onze oprechte excuses aanbieden aan iedereen die hierdoor beledigd is. De afvalbakken zijn vanochtend meteen verwijderd."

Maar valt die leerlingen nou iets kwalijk te nemen? "Ze zijn hier duidelijk uit de bocht gevlogen. Aan de andere kant hebben we hier te maken met jonge studenten. Die moeten zich ontwikkelen en fouten kunnen maken." Of een docent dan eerder in had moeten grijpen, durft de woordvoerder nog niet te zeggen. "We onderzoeken nu nog hoe dit precies is gelopen."

Wat de zaak nog net iets pijnlijker maakt, is dat de campagne zogenaamd door de Afvalstoffendienst 's-Hertogenbosch zou zijn uitgezet. "Heel vervelend", vertelt de woordvoerder van Avans. "Het laatste wat je wilt is dat je ook andere partijen hierin betrekt. Wij hebben net al contact opgenomen en ook aan hen onze excuses aangeboden."