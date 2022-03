Wietse maakt de lekkerste limoncello van de wereld in zijn eigen schuur

Een van de lekkerste limoncello’s van de wereld, komt gewoon uit Den Bosch. Wietse de Boer (28) maakt de citroenlikeur in zijn schuur en won er een gouden medaille mee. Enthousiast laat hij zijn werkplek zien. “Ik ben niet eens Italiaans.”

Wil je met de grote jongens meedoen, dan moet je product wel deugen. Het geheim zit hem in de ingrediënten: “Citroenschillen, pure alcohol, water en suiker. Dat in de juiste verhouding zorgt voor een lekkere limoncello.”

Terwijl Wietse een citroen schilt, legt hij uit dat het precisiewerk is: “Wanneer je schilt, zorg je dat je geen wit van het vruchtvlees meeneemt, dat zorgt voor een bittere smaak. Verder moet je werken met de beste kwaliteit die je kan krijgen. Dan maakt het niet uit of nonnenhandjes in Italië het doen of een 28-jarig jochie uit Den Bosch.”