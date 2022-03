Mathieu van der Poel boekt eerste zege sinds rentree

Mathieu van der Poel heeft de vierde etappe van de Italiaanse rittenkoers Settimana Internazionale Coppi e Bartali gewonnen. Het is de eerste zege dit seizoen voor Van der Poel en de eerste zege na zijn rentree.

In de solo lukte het Van der Poel niet om de winst te pakken, in de sprint dus wel:

Van der Poel was na 158,7 kilometer met start en aankomst in Montecatini de snelste in de sprint. Van der Poel bleef de Brit Ethan Hayter en Rémy Mertz uit België voor.

Operatie aan knie

Afgelopen zaterdag maakte hij in de klassieker Milaan - Sanremo zijn rentree in het peloton, nadat hij enkele maanden langs de kant stond met rugproblemen en een operatie aan een knie onderging. In zijn eerste wedstrijd eindigde hij toen als derde.

Van der Poel boekte in september in de Antwerp Port Classic zijn laatste overwinning op de weg. Daarna werd hij nog achtste op het WK en derde in de uitgestelde editie van Parijs-Roubaix. Volgende week doet de wielrenner mee aan Dwars door Vlaanderen en de Ronde van Vlaanderen.

