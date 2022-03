Kunstrijdster Lindsay van Zundert 17e op WK

Kunstrijdster Lindsay van Zundert uit Zundert is als zeventiende geëindigd op de WK in Montpellier. De 17-jarige Van Zundert kwam na de vrije kür van vrijdag tot een totaalscore van 171,39 en steeg ten opzichte van de korte kür nog een plaats.

De titel ging naar Kaori Sakamoto. De Japanse kunstrijdster die op de Spelen van Beijing achter twee Russinnen brons had veroverd, pakte het goud voor de Belgische Loena Hendrickx en de Amerikaanse Alysa Liu. Van Zundert had zich met een achttiende plaats op de korte kür verzekerd van deelname aan de vrije kür.

De kunstrijdster uit Etten-Leur was afgelopen woensdag tot een score gekomen van 58,49 punten, iets lager dan haar score op de Spelen in China. Ook in de vrije kür bleef ze met 112,90 iets onder haar score van 116,57 van Beijing waar ze als achttiende eindigde. Ze steeg toch nog een plek, ten koste van de Zwitserse Alexia Paganini.

