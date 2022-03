Lindsay van Zundert laat haar vingerafdruk achter op haar middelbare school

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige 1/1 Lindsay van Zundert laat haar vingerdruk achter op haar middelbare school

Lindsay van Zundert is de eerste scholier ooit die haar vingerafdruk heeft achtergelaten op het Graaf Engelbrecht College in Breda. De kunstrijdster die het zo knap deed op de Olympische Spelen zit in havo 4. Op haar school werd ze woensdag gehuldigd voor haar prestaties. De vingerafdruk komt op een tegel in het gebouw.