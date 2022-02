Lindsay van Zundert laat Sjoukje Dijkstra genieten met persoonlijk record

Lindsay van Zundert heeft donderdag indruk gemaakt tijdens de vrije kür in de olympische finale bij het kunstrijden. Haar optreden werd beoordeeld met 116,67 punten, samen met de score van de korte kür op dinsdag kwam ze op een totaalscore van 175,81. "Hier ben ik superblij mee."

Sjoukje Dijkstra keek in Someren-Eind naar de prestaties van Van Zundert. “En ik heb genoten. Ze begon heel goed, daarna kwamen een paar kleine foutjes. Maar ze heeft het goed gedaan.” Na die foutjes was er van onzekerheid niets te zien, vol overtuiging ging Van Zundert verder. “Zo is ze ook niet, dat het in haar hoofd gaat zitten, ze zet door tot het einde.”

Op muziekstukken van componist Jérôme Rebotier, Le Discours d'Arthur, Urgence en Lay it On begon Van Zundert nog met een slordigheidje bij de drievoudige flip. Maar verder reed de jonge kunstschaatsster een uitstekende kür. Na afloop stond ze te glunderen voor de camera van Eurosport. "Hier ben ik superblij mee. Goed presteren en genieten is wat ik wilde doen."

Bij Dijkstra waren er wel wat zenuwen toen de kür begon. “Natuurlijk ben je gespannen. Je hoopt dat ze het goed doet. Ze heeft er hard voor gewerkt. Ik ben blij dat het goed is gegaan. Nu moet ze verder werken aan wat ze altijd doet. En dan er over vier jaar weer staan.” Het klinkt nog ver weg, de volgende Olympische Spelen. “Maar het gaat zo snel, die jaren. Echt”, zegt Dijkstra, die het kan weten als olympisch kampioen van 1964.

Het is nog onduidelijk op welke positie Van Zundert gaat eindigen. Ze kwam als vierde in actie, waardoor er na haar nog 21 finalisten in actie moeten komen. Volgens Dijkstra is het niet van belang op welke positie Dijkstra eindigt. “Ze is voor de eerste keer bij de Olympische Spelen. Het is helemaal niet van belang waar ze zou komen qua uitslag. Ze heeft laten zien wat ze kan, ze heeft haar plaats neergezet in het schaatsen en Nederland weer op de kaart gezet. Dat was de hoofdzaak.”