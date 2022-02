Lindsay mist haar moeder in Peking: 'Ik hou van jou tot China en terug!'

Lindsay van Zundert (17) maakte haar debuut al op de eerste dag van de Olympische Spelen, toen de jonge kunstschaatsster namens Nederland de vlag het stadion in mocht dragen tijdens de openingsceremonie. Supertrots maar ook met een beetje heimwee vertelt ze erover. "Het was een moment om nooit te vergeten."

"Het was natuurlijk superleuk, een heel mooie ervaring om samen met Kjeld de vlag te mogen dragen. Ik heb er heel erg van genoten, het was een moment om nooit meer te vergeten", vertelt de trotse Lindsay van Zundert uit Etten-Leur in het radioprogramma Graat & De Laat bij Omroep Brabant.

Ook Lindsays moeder Chantal is aan de telefoon. Het idee om Lindsay de Nederlandse vlag te laten dragen, kwam eigenlijk van haar opa, vertelt Chantal. Dat klopt, beaamt Lindsay. "Toen bekend werd dat ik naar de Spelen mocht was opa daar ook bij. En die zei: vraag gewoon of je de vlag mag dragen! Dat zou zo mooi zijn." Ze had zelf nooit gedacht dat ze het zou worden. "Ik dacht dat ze niemand zouden vragen die voor het eerst meegaat, maar opa zei: vraag het gewoon, anders weet je het nooit."

Lindsay heeft het erg naar haar zin in het olympisch dorp, vertelt ze. "Het is echt superleuk om hier te zijn. je hebt alleen maar sporters om je heen. Het is ook heel gezellig met het hele team."

Moeder en dochter vinden het ook fijn om elkaar weer even te spreken, al is het via de radio. "Ik mis je wel hoor mama", zegt Lindsay. "Ik jou ook schatje", antwoordt haar moeder. "Ik hou van jou tot China en terug!"

Ten slotte heeft ze nog wat bemoedigende woorden voor haar dochter: "Doe wat je moet doen. Straal zoals je dat kan. Ik geloof echt in jou, Lindsay." Lindsay is hoorbaar geëmotioneerd. "Ik ga mijn best doen hoor."

Lindsay van Zundert komt op dinsdag 15 en donderdag 17 februari in actie.

