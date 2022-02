Gejuich en applaus op de school van Lindsay van Zundert: 'Echt heel knap!'

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige 1/1 Gespannen koppies op de school van Lindsay van Zundert: 'Dit is ongekend'

Het was een historische ochtend voor de leerlingen van de middelbare school Graaf Engelbrecht in Breda. Op grote schermen zagen ze hoe hun medescholier Lindsay van Zundert schitterde op de Olympische Spelen. Ze wist zich te plaatsen voor de finale. "Ik ben echt onder de indruk. Dit maakt me zo trots", vertelt klasgenoot Tyana van Dijk uit havo 4.

De spanning was om te snijden in de tjokvolle aula. Met vier enorme schermen was het sportmoment niet te missen. De pas 17 jaar oude Lindsay uit Etten-Leur is de eerste kunstrijder die Nederland vertegenwoordigt sinds 1976. En ja: die zit gewoon bij hen op school.

"Ik denk dat ik zenuwachtiger ben dan zij", lacht docent Sjoerd Schouw, zichtbaar gespannen. "Ik heb haar vanochtend nog even gesproken. Ze was niet heel zenuwachtig, hoor!" Hij laat een korte stilte vallen. "Het is gewoon niet te bevatten dat zij dit mag doen als 17-jarige! Dit is het hoogst haalbare." De school draagt de trots in alles uit. Een levensgroot spandoek pronkt bij de ingang. Een groot deel van de leerlingen draagt een oranje sporttenue om de schaatskoningin te steunen. "Het is zo gaaf dat zij bij ons op school zit", vertelt Lars Dost (17) met stralende ogen. "Nu dringt pas tot me door hoe groot dit moment is."

"Ik ben zo zenuwachtig voor haar!", zegt Tyana vlak voordat ze moet beginnen. En dan: doodse stilte in de aula. Gejuich en applaus bij elke goede beweging. Lindsay van Zundert maakt indruk met een foutloos optreden. Met een grote glimlach gaat ze weer van het ijs. "Het was heel goed, foutloos!", reageert docent Schouw meteen. Tyana: "Ze heeft echt een heel mooi stuk geschaatst! Ik ben gewoon trots dat ze het zo goed heeft gedaan. Echt heel knap!"

Hoe sierlijk en zelfverzekerd ze ook op het ijs staat, in de klas is dat anders. "Heel rustig, timide en een beetje verlegen", zo omschrijft de docent haar. "Ze komt superveel op televisie nu en maakt enorme stappen. Ze weet steeds beter wat ze wil uitdragen. Dat is zo mooi om te zien." Lindsay van Zundert was tevreden, maar vooral ook opgelucht na haar debuut op de Olympische Spelen. De kunstrijdster wist haar zenuwen in bedwang te houden en noteerde met een score van 59,24 punten een persoonlijk record tijdens haar korte kür. Dat was genoeg om donderdag terug te mogen komen voor de finale tijdens de vrije kür met de beste 24 deelneemsters. "Dit is gewoon ongekend."

De tjokvolle aula (foto: Omroep Brabant).

Het spandoek bij de schoolingang (foto: Omroep Brabant).