Ronald belandde in achtervolging: 'Vluchtauto zat bijna in mijn kofferbak'

Ronald Verberne uit Eindhoven dacht vrijdagavond rustig naar huis te rijden tot er ineens een auto met flitsende lichten voorbijraasde. De wagen werd al snel gevolgd door meerdere politieauto's en voordat Ronald het goed en wel besefte, zat hij middenin een achtervolging. "Ik ben vast niet de enige die zich rot schrok."

"Er kwam ineens een rood met zwarte auto als een gek voorbijgeraasd. De auto reed eerst achter me en zat bijna in mijn kofferbak", beschrijft hij. "Ik schrok me een ongeluk. Ik denk dat ik niet de enige was want het was redelijk druk op de weg."

Na een personeelsuitje dacht Ronald vrijdagavond rustig naar zijn huis in Eindhoven te rijden. Buiten wat drukte op de weg leek er niks aan de hand tot hij over de Piuslaan reed.

Gelukkig bleek het mee te vallen met de schade aan Ronald's auto. "Toen ik thuis was, ging ik direct met een zaklamp de schade opnemen. Buiten een schrammetje aan mijn spiegel, valt het heel erg mee. Ik heb geluk gehad." Het leek even alsof de Eindhovenaar in een actiefilm zat. "Het was heel onverwacht maar inmiddels ben ik bekomen van de schrik."

De dollemansrit eindigde op de Leenderweg in Eindhoven waar de bestuurder van de auto er rennend vandoor ging. Een politiehond wist daarna de chauffeur 'flink te grazen te nemen' toen hij in een struikje schuilde. De politie hield de man daarna aan voor diefstal en heling. De auto met Belgisch kenteken is vermoedelijk in Lommel gestolen.

De auto waar de opgepakte man in reed, heeft zichtbare schade.