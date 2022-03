Nomi (4) heeft kanker en verkoopt koekjes: 'Voor toekomst zieke kindjes'

De vierjarige Nomi van der Linden uit Schaijk is net terug uit het ziekenhuis, maar staat zaterdag alweer honderden koekjes, cupcakes en taarten te verkopen. Ze heeft een neuroblastoom, een zeldzame vorm van kanker die bij zo'n 25 kinderen per jaar wordt ontdekt. Maar dat bekent niet dat Nomi en haar omgeving gaan zitten treuren. Zaterdag zetten ze alles op alles om zoveel mogelijk geld op te halen voor onderzoek naar kinderkanker. Ondertussen gaat de vierjarige het ziekenhuis in en uit.

Minstens honderd mensen staan zaterdag op de oprit van Pieter en Yvon van der Linden. Het gezin heeft een marktkraam opgezet en verkoopt cupcakes, koekjes en taarten. De opbrengst gaat naar Stichting KiKa, voor onderzoek naar kinderkanker. "Wat nu opgehaald wordt, is misschien niet voor Nomi. Maar dan is het wel voor de toekomst. Net als dat Nomi nu ook profijt heeft van geld dat in het verleden is opgehaald voor de stichting", vertelt mama Yvon.

In september begon de nachtmerrie. Nomi zag bleek, sliep niet meer, at steeds slechter en schreeuwde het soms uit van de pijn. Na een echo in het ziekenhuis bleek er een tumor in de buik van Nomi te zitten. Zes chemokuren later is de tumor geslonken. Maar genezen is ze nog lang niet.

Binnenkort begint een zwaar traject van anderhalf jaar. Eerst wordt Nomi geopereerd en daarna krijgt een hoge dosis chemo, radio- en immuuntherapie. "Daar wordt ze heel ziek van. Ze krijgt veel pijn en haar organen kunnen deels uitvallen", legt vader Pieter uit.

Mocht ze van de kanker genezen, dan is er nog vijftig procent kans dat het terugkomt. "Als het terugkomt, is het niet goed te behandelen. Dus het is heel onzeker. Daar willen we liever niet aan denken", vult Yvon aan.