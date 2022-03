Dodelijk ongeluk Chaam raadsel: 'Verklaring bestuurster van groot belang'

Foto: Jeroen Stuve/SQ Vision

Hoe de dodelijke botsing op de Oude Bredasebaan in Chaam zaterdagmiddag kon gebeuren, is zondagochtend nog altijd onduidelijk. Dat laat de politie weten. De bestuurster kon nog niet gehoord worden. De vrouw raakte met haar auto, waarin ook drie kinderen zaten, een boom naast de nagenoeg rechte weg. Er was geen ander verkeer bij betrokken. Twee kinderen kwamen bij het ongeluk om het leven: een baby en een 4-jarig kind.

Verkeersspecialisten van de politie gaan verder met het onderzoek naar hoe het ongeluk kon gebeuren. "Hierbij is de verklaring van de bestuurster van groot belang", benadrukt een woordvoerder van de politie. "Omdat haar gezondheid logischerwijs voor gaat en vanwege de dramatische situatie waarin ze verkeert, zal dit verhoor pas later plaatsvinden." Getuigen verleenden eerste hulp

Het ongeluk op de Oude Bredasebaan gebeurde rond kwart voor vijf. Mensen die het ongeluk zagen gebeuren, verleenden eerste hulp. Hulpdiensten rukten massaal uit, maar het vierjarig kind was op slag dood. De baby overleed in de loop van de avond in het ziekenhuis. De vrouw en haar derde kind zijn ook naar een ziekenhuis gebracht. Familieagenten

Slachtofferhulp is ingeschakeld om de mensen die getuige waren van het dodelijke ongeluk bij te staan. "We leven intens mee met de getroffen familie", laat de politiewoordvoerder weten. "Vanuit de politie worden familieagenten ingezet om de contacten te onderhouden tussen het onderzoeksteam en de nabestaanden en hen op allerlei manieren bij te staan in deze moeilijke tijden."