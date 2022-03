Thijs (11) geeft hockeyclinic voor vluchtelingen Oekraïne

De hockeygenootjes van Zwart-Wit in Breda. (Foto: Lavinia Gabriel)

Hij is nog maar 11 jaar, maar volgt de gebeurtenissen in het door oorlog getroffen Oekraïne iedere dag. De Bredase Thijs Eikman vindt het heel erg wat er gebeurt, en daarom geeft hij zondag samen met zijn teamgenootjes van hockeyclub Zwart-Wit in Breda een clinic. Daarmee zamelen de kinderen meer dan 850 euro in voor de vluchtelingen.

De clinic wordt gegeven aan de jongste spelertjes van de club. Ruim veertig kleintjes van 8 tot en met 10 jaar staan vanmiddag op het veld om allerlei handigheidjes te leren. "We gaan met ze aan de slag met balbeheersing en doen een parcours samen", vertelt Thijs. "Ook is er iets lekkers om te eten en te drinken."

Foto: Lavinia Gabriel

De actie is nu al een succes. Vooraf kon er met een tikkie een bedrag naar keuze worden betaald voor de clinic. "We hebben al 858 euro en 50 cent opgehaald", vertelt Thijs trots. "Sommige mensen gaven 5 euro, anderen wel 50 euro."

"Ik vind het niet kunnen dat mensen zo raar doen in hun hoofd, zoals Poetin doet."

Thijs kijkt 's avonds altijd naar het journaal en weet dus wat er speelt. "Ik vind het belangrijk dat er hulp komt voor de vluchtelingen", zegt hij. "En ik vind het niet kunnen dat mensen zo raar doen in hun hoofd, zoals Poetin doet. Dat hij burgerdoelen en ziekenhuizen bombardeert, dat vind ik heel erg." Op de school van Thijs, de Klokkenbei in Ulvenhout, is ook geld ingezameld voor de vluchtelingen, met een kraampjesmarkt. De kinderen verkochten hotdogs en andere spulletjes en dat leverde 3000 euro op.

Foto: Lavinia Gabriel