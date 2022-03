Overval op supermarkt blijkt enorme knokpartij tussen de levensmiddelen

Meerdere politie-eenheden zijn zaterdagavond rond halftien op een melding af gegaan van een overval op een Poolse supermarkt aan de Lindenburg in Roosendaal. In de winkel troffen ze een ravage aan, waarbij levensmiddelen overal op de vloer verspreid lagen.

Een medewerkster had kort daarvoor in paniek naar 112 gebeld dat twee of drie daders een overval pleegden. Het was niet duidelijk of de overvallers nog in de winkel waren en of iemand gewond was geraakt.

Eenmaal in de supermarkt aangekomen, bleek er niets te zijn weggenomen. Van de overvallers was geen spoor te bekennen. Besloten werd om de camerabeelden terug te kijken.

Achtervolging in de winkel

Op de beelden was te zien hoe een man de supermarkt binnenrende, achterna gezeten door twee anderen. In de winkel ontstond een flinke vechtpartij, waarbij er veel spullen sneuvelden. Even snel als ze binnen gekomen waren, renden ze ook weer naar buiten, een enorme rotzooi achterlatend.

Agenten vonden in de winkel een portemonnee met een identiteitskaart en een pet. Mogelijk zijn deze van de vechtersbazen.