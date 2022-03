Dollemansrit eindigt tegen hek van huis burgemeester: 'Hek heeft ons gered'

De verwarde man reed tegen het hek bij de burgemeester.

Een 53-jarige man is zondagochtend opgepakt in Steenbergen na een dollemansrit door de stad, waarbij hij onder meer inreed op het hek van het huis van burgemeester Ruud van den Belt. Eerder die ochtend reed de man 'op een zeer asociale manier door Steenbergen' en miste hij op een haartje een politieauto. De burgemeester laat in een schriftelijke reactie weten dat hij heel erg geschrokken is.

Ron Vorstermans