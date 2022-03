Fikse heidebrand in Rosmalen, bossen blijven gespaard

Een heidegebied van zo'n 15.000 vierkante meter is zondagavond afgebrand aan de Oude Baan-Oost in Rosmalen. Omdat het gebied aan de bossen grenst, schaalde de brandweer al snel op.

Het gaat om een terrein waar voorheen de vuilstort van Rosmalen heeft gezeten.

Twee bluswagens uit Rosmalen en een waterwagen uit Den Bosch kwamen ter plaatse om het vuur te blussen. Een speciaal blusvoertuig voor bosbranden is ook ingezet.

Veel rook

De brand is inmiddels onder controle maar trok in het begin veel bekijks, want de vlammen waren hoog en er ontstond veel rook.

Het is niet bekend wat de brand heeft veroorzaakt.