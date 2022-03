Rick overleeft crash met peperdure Lamborghini: 'Ik dacht, ik ga dood'

Rick zijn Lamborghini na de crash op de A28 (foto: ANP).

Rick van Stippent (29) uit Heusden had zondag een engeltje op z’n schouder. Hij overleefde een flinke crash met zijn Lamborghini op de A28. Zijn wagen met een waarde van ruim 500.000 euro is total loss maar wonder boven wonder kon hij ongeschonden uit de wagen stappen. “Lichamelijk mankeer ik niks, dat is ongekend. Maar het is een traumatiserende ervaring.”

Lobke Kapteijns Geschreven door

De hele dag is hij gebeld door mensen die willen weten hoe het met hem gaat. Want de beelden van de peperdure wagen waar niets van over bleef, waren overal in het nieuws. Zondagavond is hij nog altijd onder de indruk van de gebeurtenis.

“Mijn wagen heeft die autoshow nooit gehaald helaas.”

Samen met een goede vriend vertrok hij zondag naar het auto-evenement DAY1 World of Cars op het TT Circuit in Assen. Op die plek waren zondag bijzondere auto’s te zien, waaronder die van Van Stippent. “Maar mijn wagen heeft die autoshow nooit gehaald helaas”, zegt hij enigszins cynisch. Op de A28 bij het Overijsselse Rouveen gaat het mis. Volgens Van Stippent nadat hij over een hobbel reed. "De gewichtsverdeling bij deze auto is anders, de motor zit namelijk achterin net als de aandrijving. De kont haalde de neus als het ware in. Hij is gaan tollen. Je ziet het ook op het wegdek, het zijn alleen rondjes die je op de weg ziet, geen remweg."

"Op het moment dat het misging, dacht ik: ik ga dood."

Ondanks dat hij lichamelijk gezien geen schrammetje opliep, heeft het mentaal gezien een behoorlijke impact. “Op het moment dat het misging, dacht ik: ik ga dood. Toen is de auto gaan tollen. Vlak nadat ik die allereerste klap had gehad, dacht ik: oké, nu ga ik dit overleven.” De auto maakte nog een aantal zware klappen waarna hij tot stilstand kwam. Rick en zijn vriend konden zelf uit de auto stappen, de wagen stond op dat moment al in brand. "De cabine stond vol rook." Rick is ervan overtuigd dat ze deze crash in een andere wagen niet hadden overleefd.

De Lamborghini na de crash op de A28 (foto: ANP).