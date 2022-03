Beachvolleybalster Raïsa Schoon wint Pro Tour-toernooi: 'Genieten'

Beachvolleybalster Raïsa Schoon uit Werkendam heeft haar allereerste Pro Tour gewonnen. Samen met haar teamgenoot Katja Stam won ze in twee sets van de Letten Anastasija Kravcenoka en Tina Graudina.

Schoon en Stam timmeren de laatste tijd goed aan de weg. Alleen een Pro Tour, voorheen de World Tour, winnen was tot zondag niet gelukt. Tijdens het Elite 16 in Mexico, een nieuw toernooi op de Beach Pro Tour, kwam daar verandering in.

Het duo pakte vorige week al zilver op een ander Pro Tour-evenement. Daarna bleven ze in een flow en speelde ze in één week de meeste wedstrijden van alle teams. Schoon is daarom blij dat ze even kan uitrusten. "We zullen snel weer op het veld staan in Itapema, maar voor nu willen we even uitrusten en genieten van het moment."

Schoon (20) en Stam (23) zijn nog een jong duo maar presteren steeds beter. Op de Olympische Spelen van Tokyo werd het team nog uitgeschakeld in de tussenronde. Afgelopen zomer was er een verrassende tweede plek op het EK.

LEES OOK: Vlag kan 'halfstok' voor Raïsa Schoon, maar wat genoot ze van de Spelen