Imagoschade na 'sluiting' van sterrenrestaurant doet chef-kok Paul pijn

“We zijn open. Maar elke dag krijg ik weer de vraag: hoe zit het nou? Dat doet pijn”, zegt Paul Kappé. Dagelijks wordt de chef-kok geconfronteerd met de sluitingskwestie van sterrenrestaurant Monarh. De gemeente Tilburg wilde de zaak in september op slot gooien na een integriteitsonderzoek naar eigenaar Danny Kovacevic.

Het is als een litteken dat niet meer weggaat en zeer doet als iemand erover wrijft. Zo voelt de kwestie aan voor Kappé. Met zijn broer Ralph bestiert hij sinds eind 2014 restaurant Monarh. Hun inzet in de experimentele keuken wordt vier jaar later beloond: in 2018 krijgen ze een Michelin-ster, de eerste en enige in Tilburg.

“We zetten ons met hart en ziel in voor de zaak, zeven dagen per week", stelt Kappé. "Maar de afgelopen twee jaar was het een stuk minder leuk. Door corona en vervolgens, tja, dat kutbericht. Iets waar mijn broer en ik niks aan kunnen doen. Wij staan er los van, zijn gewoon in loondienst."

Handel en wandel

Kappé doelt op het voorgenomen besluit van de gemeente Tilburg in 2021 om de horecavergunning van de sterrenzaak in te trekken. Reden is een integriteitsonderzoek naar de eigenaar van Monarh: Danny Kovacevic. Naast Monarh bezit hij sterrenrestaurant Wolfslaar in Breda. Tilburg en Breda hebben het landelijk bureau Bibob ingeschakeld om de handel en wandel van Kovacevic en de restaurants in kaart te brengen.

Overheden vragen het landelijk bureau Bibob om bedrijven te screenen bij aanvragen van onder meer horecavergunningen. Dat kijkt naar de administratie, het personeelsbeleid en de herkomst van vermogen. De onderzoeksconclusies zijn geheim, maar voor Tilburg ernstig genoeg om het enige sterrenrestaurant in de stad te willen sluiten.

'Boete niet opgelegd'

Dat heeft vermoedelijk mede te maken met een controle van de politie en de Inspectie Leefomgeving en Transport bij een transportbedrijf van Kovacevic. Eind 2020 gaan zij er langs vanwege vermoedelijk geknoei met de administratie. Ook zouden er mensen zwart werken.

Volgens de politie zijn er signalen dat het bedrijf zich schuldig maakt aan ondermijning. Ook is een boete aangekondigd voor het overtreden van de maximale rij- en rusttijden voor chauffeurs, die kan oplopen tot 88.000 euro. Kovacevic ontkent die te hebben gekregen.

Terug naar september 2021, als Tilburg Monarh wil sluiten. Volgens Kovacevic is er niets aan de hand en advocaat Marcel Smets procedeert succesvol tegen de beslissing van de gemeente. Hierna vraagt burgemeester Theo Weterings het landelijk bureau Bibob aanvullend onderzoek te doen.

Imagoschade

Zeven maanden later laten die resultaten nog steeds op zich wachten. “Dat is heel treurig”, zegt raadsman Smets. “De gemeente heeft een hele grote broek aangetrokken door te zeggen dat het restaurant dicht moet. Dat blijft nu toch als een soort zwaard van Damocles boven mijn cliënt hangen. We zullen rustig moeten afwachten.”

Dat geldt ook voor de broers Kappé van Monarh, die dat met tegenzin doen. “Het heeft ons veel imagoschade gebracht, terwijl het onderzoek niet om ons draait. Wel worden we er op aangekeken”, zegt chef-kok Paul.

'Het loopt storm'

Toch is hij niet alleen negatief gestemd. Kappé: “Nu we van alle coronamaatregelen zijn verlost, loopt het storm. Dat is waar je het voor doet: veel gasten blij maken met lekker eten.”

