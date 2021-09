Sluiting dreigt voor sterrenrestaurant Monarh in Tilburg

Sterrenrestaurant Monarh in Tilburg (Bron: Google Maps) vergroot

De gemeente Tilburg is van plan de vergunning van sterrenrestaurant Monarh in te trekken. Dat bevestigen de advocaat van de sterrenzaak en een woordvoerder van de gemeente. Aanleiding hiervoor is een integriteitsonderzoek naar de handel en wandel van het bedrijf.

Joris van Duin Geschreven door

Wat er uit dit zogeheten Bibob-onderzoek is gekomen, willen de gemeente en raadsman Smets van Monarh niet zeggen. Maar dat er volgens de gemeente Tilburg iets niet in de haak is, blijkt wel uit het voornemen tot sluiting, dat burgemeester Weterings vorige maand naar het restaurant heeft gestuurd.

Advocaat Smets heeft namens Monarh protest aangetekend tegen dit voornemen. Hierin legt hij uit waarom het intrekken van de horeca- en exploitatievergunning niet zou mogen gebeuren. Burgemeester Weterings moet zich hier nu over buigen. Als hij daarna nog steeds vindt dat de enige sterrenzaak in zijn stad gesloten moet worden, kan Monarh dit besluit aanvechten bij de rechter.

Stilzwijgen

De gemeente mag niks zeggen over de resultaten van Bibob-onderzoeken. Deze kunnen door overheden worden aangevraagd bij een landelijk bureau, om achtergronden van bedrijven te screenen. Dit gebeurt vaker bij aanvragen van vergunningen. Ook 'kamp' Monarh hult zich in stilzwijgen. Advocaat Smets wil er niets over zeggen en volgens eigenaar Danny Kovacevic is er 'niets noemenswaardigs' aan de hand.

Hij wijst erop dat Monarh open is en blijft. "We ontvangen onze gasten met een glimlach. We zijn in coronatijd hard getroffen en doen nu net als iedereen ontzettend hard ons best."

Definitief besluit

Een gemeentewoordvoerder bevestigt dat Monarh open kan blijven tot er definitief een besluit genomen is over het intrekken van de vergunning.

Restaurant Monarh ontving in 2018 als eerste restaurant in Tilburg een Michelinster. Voor eigenaar Kovacevic was dat niet voor het eerst. Hij bezit ook restaurant Wolfslaar in Breda. Deze zaak heeft sinds 2005 een Michelinster. In coronatijd opende hij in de Spoorzone van Tilburg restaurant Monchou.

LEES OOK:

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.