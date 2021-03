Eten met Michelinsterren doe je hier

Michelinster voor Tilia in Etten-leur vergroot

Het belangrijkste nieuws over de Michelinsterren was zaterdag al uitgelekt. Toen werd door een fout in de app van Michelin al duidelijk dat restaurant Tilia in Etten-Leur zich voortaan sterrenrestaurant mag noemen. En bij dat culinaire nieuws is het voor onze provincie eigenlijk gebleven, zo bleek maandagochtend toen de nieuwe Michelinsterren officieel werden bekendgemaakt.

Sandra Kagie Geschreven door

Dit gebeurde via een livestream vanuit het DeLaMar Theater in Amsterdam. Nieuw was dat Michelin nog een aantal speciale prijzen uitdeelde.

Michelin Sommelier Award:

Edgaras Razminas van restaurant De Lindehof in Nuenen kreeg de Michelin Sommelier Award 2021 als beste wijnkelner van Nederland.

Deze restaurants in onze provincie behielden hun twee sterren:

Tribeca, Heeze

De Lindehof, Nuenen

De Treeswijkhoeve, Waalre

Dit restaurant kreeg voor het eerst een ster:

Tilia, Etten-Leur

En deze restaurants hielden één ster:

Eden, Valkenswaard

Mijn keuken, Wouw

Monarh, Tilburg

Noble, Den Bosch

Noble Kitchen, Cromvoirt,

O&O, Sint-Willebrord

Oonivoo, Uden

Sense, Den Bosch

De Rozario, Helmond

Versaen, Ravenstein

Vista, Willemstad

Wiesen, Eindhoven

Wolfslaar, Breda

Wollerich, Sint-Oedenrode

Zarzo, Eindhoven

Zout&Cintroen, Oosterhout

Deze restaurants raakten hun ster kwijt:

De Karpendonkse Hoeve, Eindhoven

De Zwaan, Etten-Leur

De Heer Kocken, Vught

Al deze restaurants verloren hun ster omdat ze zijn verkocht of zijn gestopt.

Dit jaar mogen 113 restaurants in Nederland zich 'sterrenrestaurant' noemen. Bekijk hieronder alle bekroonde restaurants:

Wachten op privacy instellingen...

Steeds meer restaurants met Michelinster

Nederland telt steeds meer restaurants met een Michelinster. In vijf jaar tijd steeg het aantal restaurants met ten minste één ster van 106 naar 113. De toename van het aantal sterrenrestaurants komt vooral op rekening van de provincies Noord-Holland en Noord-Brabant.

In Brabant steeg het aantal sterrenrestaurants van 15 in 2017 naar 20 dit jaar en in Noord-Holland steeg het aantal restaurants met een Michelinster van 27 naar 32.

Wachten op privacy instellingen...

LEES OOK

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.